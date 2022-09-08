США выделят Украине еще $675 млн военной помощи

Главное: Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине. Вашингтон предоставит Украине различные виды вооружений на сумму около 675 миллионов долларов.

Детали: Президент США Джо Байден утвердил транш помощи Украине в размере $675 млн. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг, 8 сентября.

«Мы должны развиваться по мере развития боя. За несколько недель, прошедших после последней встречи контактной группы, США выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности. Вчера президент утвердил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов», — сказал Остин.

Он отметил, что новый пакет включает в себя больше GMLRS, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты, бронированные машины скорой помощи, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и многое другое.

В пятой встрече группы Рамштайн принимают участие представители около полусотни стран.

Участники встречи планируют обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

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