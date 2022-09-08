В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», в котором готовили «референдум»

Главное: В здании Новой почты на улице Ломоносова оккупированно Мелитополя раздался громкий взрыв. Там шла подготовка к фейковому референдуму.
Детали: Как сообщает «РИА Мелитополь», россияне подтверждают «хлопок» в Мелитополе в помещении штаба общественного движения «Мы вместе с Россией».
«Украина вновь совершила теракт — взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в сообщении оккупантов.
Позже позже стало известно, что в штабе прогремел второй взрыв.
Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
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