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Новости > В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», в котором готовили «референдум»

В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», в котором готовили «референдум»

Агата Кловская
08.09.22 11:46
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В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», в котором готовили «референдум»

Главное: В здании Новой почты на улице Ломоносова оккупированно Мелитополя раздался громкий взрыв. Там шла подготовка к фейковому референдуму.

Детали: Как сообщает «РИА Мелитополь», россияне подтверждают «хлопок» в Мелитополе в помещении штаба общественного движения «Мы вместе с Россией».

«Украина вновь совершила теракт — взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в сообщении оккупантов.

Позже позже стало известно, что в штабе прогремел второй взрыв.

Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

В тему: Российские военные спешно вывозят свои семьи из Мелитополя.

Тэги: взрыв, Единая Россия, Мелитополь, референдум, новости Украины, война в Украине

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