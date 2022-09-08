В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», в котором готовили «референдум»

Главное: В здании Новой почты на улице Ломоносова оккупированно Мелитополя раздался громкий взрыв. Там шла подготовка к фейковому референдуму.

Детали: Как сообщает «РИА Мелитополь», россияне подтверждают «хлопок» в Мелитополе в помещении штаба общественного движения «Мы вместе с Россией».

«Украина вновь совершила теракт — взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в сообщении оккупантов.

Позже позже стало известно, что в штабе прогремел второй взрыв.

Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

В тему: Российские военные спешно вывозят свои семьи из Мелитополя.