Польша готовится к возможному вторжению России через несколько лет

Главное: Замглавы Минобороны Польши отметил, что через 3-10 лет будет серьезный риск вторжения РФ в страну. По его мнению, именно столько времени, потребуется РФ, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

Детали: В ближайшие годы может появиться «серьезный риск» российского вторжения в Польшу. Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, сообщает PAP.

«Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет», — отметил он.

Как считает Очепа, именно столько времени, потребуется РФ, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

По словам заместителя председателя Минобороны Польши, в проекте оборонного бюджета страны на следующий год запланированы рекордные расходы на армию — более 97 млрд злотых (750 млрд грн). По новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

«Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — заявил он.

В тему: Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Польше уже готовятся к возможному вторжению России.