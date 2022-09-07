Россия может снова попытаться захватить Киев, — Залужный

Главное: Война в Украине скорее всего продолжится и в следующем году. Как отмечают Валерий Залужный и Михаил Забродский, существуют грозы развертывания боевых действий с территории Беларуси и повторная попытка овладения Киевом.

Детали: Война России против Украины, возможно, пересечет календарные границы текущего года. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого зампредседателя Комитета ВР Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Михаила Забродского.

«Широкомасштабная война, развязанная РФ против Украины 24 февраля 2022 года, уже давно не укладывается в понятие локального конфликта средней интенсивности. Это касается и пространственных показателей, и количества привлеченных военных сил, и убедительного перечня средств поражения и другого высокотехнологичного оборудования, присущих этому военному противостоянию. Отдельно стоит вопрос продолжительности указанного конфликта. Ведь ни в каком представлении он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского блицкрига, ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го столетия. В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные пределы 2022 года», — говорится в статье.

Также отмечается, что вероятными направлениями наступления армии РФ являются выход на админграницу Донецкой области, продвижение на Запорожском направлении. Кроме того, существуют грозы развертывания боевых действий с территории Беларуси и повторная попытка овладения Киевом.

Как пишет издание, определенные оперативные перспективы для врага просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях.

Как считают Залужный и Забродский, больше всего возможностей для врага открывает дальнейшее продвижение на Южнобужском направлении по оперативному плацдарму на правом берегу реки Днепр. Успех на Юге, при его быстром и верном использовании, может иметь двойной эффект. С одной стороны — вполне реальные перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой — создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем — и угрозы центральным и западным регионам Украины.

Отмечается, что кроме чисто военного, такой характер стратегических действий на востоке и юге Украины принесет РФ дополнительные политические и экономические дивиденды. Среди них — обеспечение безопасности самопровозглашенных республик и логическое, хотя и запоздалое завершение так называемой «специальной операции», невозможность доступа Украины к Черному морю, контроль над ключевым элементом энергетической системы страны — Южноукраинской АЭС и т.д.

Вместе с тем, помешать упомянутым планам РФ может международная изоляция, частичное экономическое давление в виде международных санкций, сложности с общей мобилизацией и недостаток современного вооружения и оборудования.

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