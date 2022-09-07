Архиереи УПЦ почтили память первого святого, канонизированного Польской Церковью

Главное: В Польше архиереи Украинской Православной Церкви приняли участие в праздновании дня памяти священномученика Максима Горлицкого.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по приглашению архиепископа Перемышльского и Горлицкого Паисия, митрополит Вознесенский и Первомайский Алексей и архиепископ Барышевский Виктор приняли участие в праздновании дня памяти священномученика Максима Горлицкого — первого святого, канонизированного в Польской Православной Церкви в 1994 году.

Владыка Виктор поблагодарил архиепископа Перемышльского и Горлицкого Паисия за приглашение на торжества, а также за всестороннюю духовную и материальную помощь, которую оказывает Польская Православная Церковь вынужденным беженцам из Украины в результате российской вооруженной агрессии.

После богослужения украинские архиереи пообщались и духовно поддержали украинцев, которые вынужденно находясь в Польше, прибыли на праздник.

***Святой Максим Горлицкий подвергался гонениям со стороны австро-венгерских властей, враждебных по отношению к православным, неоднократно находился в заключении. 6 сентября 1914 без суда и следствия австрийская военная команда под предводительством ротмистра Дитриха расстреляла отца Максима во дворе тюрьмы в Горлицах на глазах его беременной жены, отца и односельчан. Последними словами Максима Сандовича были: «Да живет Святое православие!»

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