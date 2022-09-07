«Челси» уволил тренера после позорного поражения в Лиге чемпионов

Главное: Лондонский «Челси» уволил главного тренера Томаса Тухеля. В качестве замены клуб рассматривает бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино и наставника «Брайтона» Грэма Поттера.

Детали: Немецкий специалист Томас Тухель был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тухель был отправлен в отставку после поражения от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов. «Челси» уступил со счетом 0:1.

«ФК „Челси“ хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву занял место в истории „Челси“ после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и Клубном чемпионате мира. Новые владельцы клуба считают, что сейчас настало подходящее время для этого решения.

Тренерский штаб „Челси“ возьмет на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, поскольку клуб готовится к назначению нового главного тренера в скором времени. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока не будет назначен новый главный тренер», — говорится в заявлении на сайте «Челси».

Томас Тухель был уволен с занимаемой должности не столько из-за поражения от «Динамо» З, сколько из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии.

За 6 туров команда набрала всего 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Поражение в 1-м туре Лиги чемпионов стало просто последним аргументом для руководства, что нужны решительные меры.

Добавим, что лондонский «Челси» лидирует среди команд чемпионата Англии по общей сумме, потраченной этим летом на новых игроков, сообщает Sky Sports. По данным источника, «Челси» этим летом потратил 322 миллиона евро. Это рекордные траты команды за одно трансферное окно за всю историю.

В летнее межсезонье «Челси» подписал Обамеянга из «Барселоны» за 12 миллионов евро, Уэсли Фофана из «Лестера» за 80 миллионов евро, Марка Кукурелью из «Брайтона» за 65 миллионов евро, Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» за 56 миллионов евро, Калиду Кулибали из «Наполи» за 38 миллионов евро, Дениса Закарию из «Ювентуса» (аренда за 3 млн евро) и других.

После таких огромных расходов на трансферы руководство «Челси» ожидало увидеть другие результаты от тренерского штаба Томаса Тухеля.

В СМИ сообщают, что «Челси» рассматривает бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино и наставника «Брайтона» Грэма Поттера в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю.

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