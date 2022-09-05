К Земле стремительно приближается сверхзвуковой астероид

Главное: К Земле летит сверхзвуковой астероид. По данным американского космического агентства, у 2022 QC7 практически нет шансов столкнуться с Землей.

Детали: В NASA заявили, что мимо Земли 6 сентября пролетит сверхзвуковой астероид. Астрономы утверждают, что он в десять раз быстрее пули, пишет The Jerusalem Post.

Ученые назвали небесное тело 2022 QC7. Известно, что оно небольшое, максимум 36 метров в ширину, что составляет половину размаха крыльев Боинга 767. Однако его скорость в десять раз больше, чем у пули из винтовки НАТО.

Астероид 2022 QC7 приближается к нашей планете со скоростью около 9,10 км в секунду, или 32 760 км в час, то есть, примерно в 27 раз превышает скорость звука .

По данным космического агентства, у 2022 QC7 практически нет шансов столкнуться с Землей, и он должен пройти на расстоянии более 4,6 миллиона километров. Но даже если астероиду 2022 QC7 и удастся столкнуться с Землей, это мало что изменит, утверждают эксперты.

Учитывая, что Луна вращается вокруг Земли на среднем расстоянии 384 000 километров, это намного дальше, хотя и не слишком далеко в космических масштабах.

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