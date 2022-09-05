На Киевщине православный благотворительный фонд передал 100 рюкзаков для детей-переселенцев

Главное: Православный благотворительный фонд «Фавор» передал разноцветные папки-портфельчики с набором детских канцтоваров 100 школьникам в Белой Церкви.

В наборах — фломастеры, блокноты, краски, клей, цветные карандаши и много других необходимых в школе вещей.

«Дорогие школьники, мы желаем вам крепкого здоровья, мирного неба и интересного и продуктивного обучения! Пусть этот подарок станет для вас суперсилой, что укрепит желание учиться! Счастливого и безопасного вам школьного путешествия!», — пожелали сотрудники фонда ученикам.

В благотворительном фонде выразили благодарность белоцерковскому Центру волонтерской помощи вынужденным переселенцам и ее руководителю Олегу Жиженко «за сотрудничество и слаженную координацию работы».

Как сообщалось ранее, в Киеве Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий раздал в преддверии нового учебного год школьные рюкзаки с канцтоварами 100 детям из семей вынужденных переселенцев.