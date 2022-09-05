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Новости > На Киевщине православный благотворительный фонд передал 100 рюкзаков для детей-переселенцев

На Киевщине православный благотворительный фонд передал 100 рюкзаков для детей-переселенцев

Александра Кудрявцева
05.09.22 16:20
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На Киевщине православный благотворительный фонд передал 100 рюкзаков для детей-переселенцев
Главное: Православный благотворительный фонд «Фавор» передал разноцветные папки-портфельчики с набором детских канцтоваров 100 школьникам в Белой Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда «Фавор», подарки получили дети переселенцев из Херсона, Харькова, Славянска, Константиновки, Лисичанска, Торецька, Николаева и других городов Украины, которые временно проживают в Белой Церкви.
 
В наборах — фломастеры, блокноты, краски, клей, цветные карандаши и много других необходимых в школе вещей.
 
«Дорогие школьники, мы желаем вам крепкого здоровья, мирного неба и интересного и продуктивного обучения! Пусть этот подарок станет для вас суперсилой, что укрепит желание учиться! Счастливого и безопасного вам школьного путешествия!», — пожелали сотрудники фонда ученикам.
 
В благотворительном фонде выразили благодарность белоцерковскому Центру волонтерской помощи вынужденным переселенцам и ее руководителю Олегу Жиженко «за сотрудничество и слаженную координацию работы».
 
Как сообщалось ранее, в Киеве Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий раздал в преддверии нового учебного год школьные рюкзаки с канцтоварами 100 детям из семей вынужденных переселенцев.
 
В тему: Православный благотворительный фонд передал на Хмельниччину гуманитарный груз от Польской Церкви.

Тэги: фонд, дети, УПЦ

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