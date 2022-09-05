В Киеве нормализовалось качество воздуха

Главное: Ситуация с качеством воздуха в Киеве нормализовалась. Столица Украины теперь находится на 30 месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Детали: Новости сегодня у нас такие: во второй половине дня в Киеве заметно улучшилась ситуация с качеством воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair в понедельник, 5 сентября.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 59 при допустимой отметке в 50. Столица Украины находится на 30 месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха.

При этом концентрация взвешенных частиц (PM2,5) в Киеве в настоящее время в 1,4 раза превышает нормативное значение ВОЗ для качества воздуха.

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