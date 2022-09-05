Священник УПЦ рассказал, в какие дни Церковь особо молится об упокоении умерших

Главное: Родительские субботы — особые дни, в которые Церковь особо молится об упокоении умерших.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Православная Церковь в годичном круге богослужений определила отдельные дни поминовения усопших», — сказал отец Сергий.

Священник отметил, что в определенной мере, каждая суббота является заупокойным днем.

«Каждую субботу, если в храме и монастыре совершается уставное богослужение, то там уделена отдельная молитва об упокоении», — добавил он. В тоже время, в годичном круге богослужений Православной Церкви есть особые субботы, которые называются «родительскими» или «поминальными», продолжил настоятель храма.

«К ним относятся: поминальная суббота перед началом Великого поста, поминальная суббота перед праздником Святой Троицы, и наша поместная традиция — Дмитриевская поминальная суббота. Это три отдельных дня, в которые с большим тщанием совершаем молитву за упокой», — объяснил протоиерей Сергий Ющик.

Священник отметил, что в родительские субботы заупокойной молитве посвящен не только какой-то элемент богослужения, а все богослужение этих дней посвящено молитве об упокоении.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, почему важно делать свое дело на своём месте.