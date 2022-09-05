Бучанский резник: Нацполиция открыла дело против мэра Бучи Федорука

Национальная полиция открыла уголовное производство против Бучанского городского головы Анатолия Федорука, который в период с 24 февраля по 3 марта 2022 самоустранился от организации эвакуации жителей общины, что привело к массовой гибели людей, известной как «Бучанская резня». С соответствующим заявлением в милицию обратились почти 300 бучанцев. Инициаторы иска подчеркивают: «Бучанский резник» Федорук должен быть наказан, сообщает From-ua.

«Одним из ужасных последствий вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины стала известная во всем мире „Бучанская резня“, а именно массовое убийство гражданских людей военнослужащими агрессора на территории Бучанской территориальной общины. Считаем, что косвенным соучастником этого массового убийства наряду с непосредственными исполнителями (военнослужащими РФ) является высшее должностное лицо органа местного самоуправления города Бучи, которое путем преступной служебной халатности самоустранилось от оповещения населения и организации его эвакуации на местном уровне, а именно Бучанский городской голова Федорук Анатолий Петрович», — говорится в заявлении.

Ссылаясь на апрельское интервью Федорука «Украинской правде», авторы документа отмечают, что мэр Бучи полностью осознавал уровень нависшей над жителями общины угрозы, однако ничего не сделал для их спасения, хотя, согласно законодательству, был обязан организовать эвакуацию как руководитель органа местного самоуправления и председатель комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В то же время, он наоборот призвал людей оставаться дома.

В заявлении отмечается, что бездействие мэра Бучи ничем не оправдано, а «возможность осуществления оповещения и эвакуации населения на местном уровне была продемонстрирована органами местного самоуправления в таких городах, как Киев, Ирпень, Лозовая и другие — в отличие от Бучанского городского головы Федорука А. П.».

Жители общины убеждены, что в случае образования и надлежащей работы в Буче комиссии по эвакуации населения, которую должен был организовать мэр, «количество жертв было бы в разы меньше, поскольку, услышав от Бучанского городского головы Федорука А.П. призывы об эвакуации, определенное количество людей, погибших в результате „Бучанской резни“, успело бы безопасно эвакуироваться».

Жители Бучанской общины, которые инициировали открытие уголовного производства, обещают «держать дело на строгом контроле».

Напомним, что мэр Бучи Анатолий Федорук является фигурантом ряда уголовных производств, связанных с незаконным выделением земли на территории Лесной Бучи и выдачей незаконных разрешительных документов по застройке центрального стадиона в городе Буча.