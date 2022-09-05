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Новости > Названо имя нового премьер-министра Великобритании

Названо имя нового премьер-министра Великобритании

Агата Кловская
05.09.22 14:48
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Названо имя нового премьер-министра Великобритании

Главное: Лиз Трасс стала новым премьер-министров Великобритании. Она сменила на этом посту Бориса Джонсона.

Детали: В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс. Об этом сообщает РБК-Украина.

Трасс сменила на этой должности Бориса Джонсона, который стал близким другом Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Главным соперником Трасс в борьбе за премьерство был бывший министр финансов Риши Сунак. Но в итоге Сунак набрал вдвое меньше голосов, чем Трасс.

Голосование проходило по кандидатурам на должность главы Консервативной партии. Эта должность автоматически приводит к премьерству, что и произошло сегодня с Трасс.

Отметим, что Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Сегодня Джонсон должен в последний раз выступить в парламенте, после чего направится в поместье Балморал в Шотландии, где королева Великобритании Елизавета II примет его отставку с поста премьера.

Затем монарх примет Трасс и формально обратится к ней с просьбой сформировать правительство под его началом. После этой церемонии Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты на посту главы правительства.

Элизабет Трасс 47 лет. Родилась в Оксфорде. В Оксфордском университете изучала политику, экономику и философию. Поддерживала Консервативную партию еще будучи студенткой.

Впервые стала членом Палаты общин в 2010 году, а спустя два года получила должность министра образования. В 2014 году Трасс назначили министром окружающей среды. В кабинете Терезы Мэй возглавляла Министерство юстиции, а затем стала главным секретарем казначейства.

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на пост министра внешней торговли. С сентября 2021 — министр иностранных дел Великобритании.

В тему: 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера.

Тэги: Великобритания, мир, политика, премьер-министр, Лиз Трасс

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