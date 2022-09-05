Жители Крыма бегут за границу из-за боязни попасть на войну

Главное: Жители временно оккупированного Крыма уезжают в другие страны. Так они хотят избежать того, чтобы российские военные не призвали их в армию.

Детали: Жители временно оккупированного Крыма уезжают из полуострова, поскольку опасаются призыва в российскую армию. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире национального телемарафона в понедельник, 5 сентября.

«Местные жители выезжают через Грузию, Армению, Турцию и другие страны», — объяснила она.

По ее словам, захватчики вскоре приступят к осенней призывной кампании.

Также она отметила, что выбраться из временно оккупированного полуострова на подконтрольные Украине территории через Херсонскую и Запорожскую области сложно.

Жители временно оккупированного полуострова, которым все же удается выехать в Запорожье, Одессу, Кривой Рог или другие украинские города, могут воспользоваться эвакуационными поездами, добавила Ташева.

В тему: Россияне не пускают в Крым украинцев, пытающихся эвакуироваться.