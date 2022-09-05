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Новости > В Полтаве УПЦ провела благотворительные обеды

В Полтаве УПЦ провела благотворительные обеды

Александра Кудрявцева
05.09.22 10:10
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В Полтаве УПЦ провела благотворительные обеды
Главное: В Полтаве в храмах Украинской Православной Церкви 21 августа прошли еженедельные благотворительные обеды для прихожан и всех нуждающихся.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, активные прихожане вместе со священниками на прихрамовой территории раздавали теплую пищу нуждающимся.
 
Трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.
 
При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.
 
Как сообщалось ранее, во Львове в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Украинской Православной Церкви приготовили 150 обедов для вынужденных переселенцев и нуждающихся в помощи. Еду в соборе собирают еженедельно для бедных людей, а во время войны также для вынужденных переселенцев.
 
В тему: Полтавская семинария УПЦ передала гуманитарную помощь в больницу.
 

Тэги: Полтава, УПЦ

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