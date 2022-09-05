В ВСУ определили эффективность украинской ПВО

Главное: Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов заявил, что украинская ПВО сбивает от 60 до 70 процентов вражеских ракет. Он подчеркнул, что пока у россиян есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

Детали: Противовоздушная оборона Украины сбивает от 50 до 70 процентов российских ракет, заявил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью Армия Inform.

«Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70 процентов вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100 процентов эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами — недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО», — сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что пока у российских оккупантов есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

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