В школах Мелитополя россияне разместили военные базы и склады боеприпасов, — мэр

Главное: В мелитопольских школах россияне обустроили базы, склады и казармы. Дети почти не посещают учебные заведения.

Детали: Российские военные в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои базы, сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда. Все школы были окружены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей почти не пускали. Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города», — заявил Федоров.

Мэр также отметил, что в РФ анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.

Также он добавил, что дети большей частью не ходят в школы, но россияне давят на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

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