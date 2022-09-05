Украинцев предупредили об очередной волне корнавируса

Главное: В Украине предупредили о начале осенней волны COVID-19. По состоянию на воскресенье, 4 сентября, наблюдается рост заболеваемости среди населения.

Детали: В Украине увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в воскресенье, 4 сентября.

Кузин рассказал, что с наступлением осени постепенно увеличивается количество инфицированных коронавирусом. Также растет число пациентов, нуждающихся в госпитализации.

«Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и заболевших... Если раньше мы фиксировали в среднем меньше 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19», — подчеркнул санврач.

Третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, который начнет спадать в марте-апреле или начале мая, пояснил Кузин. Система здравоохранения должна справиться с этой волной, сказал санврач.

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