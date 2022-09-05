Бойцы ВСУ продолжают освобождать Херсонщину

Главное: На Херсонщине бойцы ВСУ освободили населенный пункт Высокополье. Перед этим ряд украинских и российских телеграмм-каналов сообщали об освобождении поселка, однако официальной информации об этом не было.

Детали: Накануне, 4 сентября, украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области, сообщили в Офисе президента.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото установки украинского флага на крыше здания и добавил подпись: «Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня».

Ранее то же фото публиковал руководитель ОП Андрей Ермак, но без подписи.

Перед этим ряд украинских и российских телеграмм-каналов сообщали об освобождении Высокополья, однако официальной информации об этом не было. В частности, бывший главарь террористической организации «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) назвал освобождение украинскими силами Высокополья «чувствительной тактической неудачей» для россиян.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ не сообщалось об освобождении Высокополья.

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