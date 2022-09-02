На Ровенщине нашли преступника, который повредил часовню УПЦ

Главное: Полицейские в селе Богдашев задержали злоумышленника, разбившего камнем окно часовни Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Национальной полиции Ровенской области в Фейсбуке, за совершенное злоумышленнику может грозить до 3 лет лишения свободы.

В селе Богдашев 28 августа около 23.30 полицейские проверяли личность, находящегося под ночным домашним арестом, когда услышали раздавшийся с территории храма подозрительный звук. Увидев стражей порядка, злоумышленник начал убегать. Впрочем, полицейским удалось догнать его.

Выяснилось, что 49-летний местный житель камнем разбил окно часовни на территории Воздвиженской церкви УПЦ села Богдашев.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 178 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному.

За совершенное злоумышленнику может грозить до 3 лет лишения свободы.

В тему: Фонд Предстоятеля УПЦ передал гуманитарную помощь жителям модульного городка в Буче.