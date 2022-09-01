В СНБО дали совет жителям ОРДЛО, что делать после деоккупации

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после деоккупации всего Донбасса местным жителям придется находить общий язык с остальными украинцами. В ином случае — никого насильно в Украине держать не будут.

Детали: После деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей местным жителям нужно будет как-то найти общий язык с остальными украинцами, а не наоборот. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «1+1».

«Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или — в Якутию, или — в Воркуту. Где их там еще ждут?», — сказал он.

В тему: После освобождения жители Донбасса предстанут перед выбором.