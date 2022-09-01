Архиепископ УПЦ призвал к молитве за мир в День знаний

Главное: Сегодня, в День знаний, особенно молимся о мирном небе и будущем детей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«1 сентября в сознании большинства из нас ассоциируется со школой, праздничными школьными линейками, цветами и улыбками школьников. Именно в этот день начинаются занятия в учебных заведениях нашей страны. Точнее, так должно быть. Но, к сожалению, сегодня ситуация кардинально изменилась в худшую сторону. Очные уроки и лекции будут иметь место только в учебных заведениях определенной части Украины, которые могут обеспечить безопасность учащимся и преподавателям во время возможных бомбардировок. В тех же регионах нашего государства, которые находятся близко к линии фронта, очных уроков не будет...Сказать, что такая ситуация не является нормальной — ничего не сказать», — подчеркнул владыка.

Архиепископ Виктор подчеркнул, что настоящее побуждает к искренней молитве о мире, потому что дети не должны страдать из-за зла и войны.

«Детские страдания напоминают нам страдания Христа, Который, не имея никакой вины перед людьми, все же отдал Свою жизнь на кресте. Не за собственные грехи, которых не было, а за грехи человечества. В известном смысле и дети страдают сегодня не за свои грехи. Дети не начинают и не ведут войны, не стремятся убивать. Они хотят мира, покоя, чистого неба, радости. И задача взрослых — все это обеспечить им», — сказал архиерей.

Архиепископ Виктор напомнил, «молитва за мир — это необходимое дело, которое каждый из нас должен делать каждый день. Хотя бы потому, что мы хотим лучшего будущего для наших детей. Будущего, которое достигается обращением к Богу и зависит от Него».

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