Россияне не смогли открыть школы в Мариуполе

Главное: Сегодня в Мариуполе школы так и не были открыты. Учеников первых и одиннадцатых классов все же заставили прийти и выслушать так называемый урок, на котором будут «обучать любить РФ».

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе 1 сентября россияне так и не открыли местные школы.

«1 сентября в Мариуполе провалено. Не сюрприз. Школы не открыты. Никаких „первых“ или „последних“ звонков. Все дети по домам», — отметил он.

По словам Андрющенко, учеников первых и одиннадцатых классов все же заставили прийти и выслушать так называемый урок, на котором будут «обучать любить РФ».

Советник мэра на примере школы № 41 рассказал, как проходит 1 сентября в учебных заведениях.

«Здание и вход оцеплены военными. На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки. Людей почти нет, как и ремонта. Разбитые окна затянули пленкой», рассказал он.

В тему: В МОН рассказали, сколько украинских школ будут работать оффлайн.