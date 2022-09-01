Россия отложила «референдумы» на оккупированной территории Украины

Главное: В Кремле снова перенесли так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Украины. При этом рассматривается несколько сценариев.

Детали: В Кремле снова перенесли «референдумы» на захваченной территории Украины, теперь до конца осени. Об этом сообщает РБК.

В частности, у Путина рассчитывают на проведение «референдумов» в так называемых «ЛНР», «ДНР», захваченных Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

При этом, издание отмечает, что начиная подготовку к «референдумам», в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь.

«Оптимистичный сценарий — проведение „референдумов“ в сентябре — скорее всего, реализован не будет», — пишет РБК.

В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства в России).

«Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», — добавляют авторы.

При этом по данным «Медузы», в Кремле рассматривается несколько вариантов проведения «референдумов». Среди основных:

— в сентябре или октябре провести «референдумы» на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, а поздней осенью — в ЛНР и ДНР;

— провести все псевдореферендумы одновременно, но позже; в Кремле рассчитывают, что к поздней осени якобы смогут целиком захватить Донецкую область.

При этом по данным двух близких к администрации Путина источников «Медузы», кремлевское управление внутренней политики уже проводит сверку списков членов избиркомов для «референдумов». А на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей к «голосованию», по словам источников «Медузы», «почти все готово».

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