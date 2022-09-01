Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Главное: Несмотря на препятствия и провокации российских россиян, делегация МАГАТЭ добралась до захваченной АЭС.

Детали: Миссия МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, сообщают российские СМИ.

Россияне заявляют, что визит делегации продлится один день, хотя МАГАТЭ рассчитывала пробыть на АЭС несколько дней и оставить на ней своих представителей на постоянной основе.

О прибытии МАГАТЭ на крупнейшую в Европе атомную станцию также сообщил Энергоатом.

В тему: Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС.