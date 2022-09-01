Военные объяснили, почему не афишируют освобождение населенных пунктов на юге Украины

Главное: Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему не афишируется информация об освобождении населенных пунктов. Это может навредить мирному населению.

Детали: Военные не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге Украины. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Мы не оглашаем освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артударами врага. Это надо осознать всем и не поспешить с этой информацией», — заявила Гуменюк.

Она добавила, что информацию об освобождении можно объявлять, когда украинские защитники продвинутся и «зачистят» населенные пункты от врага.

«Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить мирных жителей, которые там остались. Только после этого может быть оглашение высвобождения населенных пунктов. Раньше — это просто очень большая, а может быть и роковая ошибка», — подчеркнула спикер.

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