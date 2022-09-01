В ОП рассказали о ситуации на Херсонском направлении

Главное: Алексей Арестович рассказал, как проходит контрнаступление на Херсонском направлении. По его словам, ВСУ сейчас разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

Детали: Украинские военные не взяли еще Херсон, но это не означает, что операция на юге забуксовала или провалилась. Вооруженные силы Украины планомерно уничтожают склады и вооружение.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, операция идет планомерно. Он указал, что ВСУ разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

«Чтобы поставить украинский флаг над Херсонской ОГА и сохранить армию, нужно чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться. И вооруженные силы Украины активно работают над его возможностями и желаниями. Быстрых побед не будет. Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много», — подытожил Арестович.

В тему: ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины.