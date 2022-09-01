Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Священник УПЦ рассказал, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Александра Кудрявцева
01.09.22 13:09
136
Священник УПЦ рассказал, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Главное: Никто никого сглазить не может, потому что не существует никакого сглаза и порчи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не существует никакого сглаза. Как не существует ни колдовства, ни порчи, ни всяких там злых чар. Не стоит бояться того, чего в природе нет. Бояться нужно собственных чудовищ, которых, как известно, рождает сон разума», — объяснил священник.

Он рассказал об отношении Церкви к колдовству и суевериям.

«Есть, например, такая книга, как Требник. В ней собраны молитвы и чинопоследования на чуть менее чем все случаи жизни. Помимо Таинств и треб, от крещения до отпевания, там можно найти самые разнообразные молитвы. Например, молитвы роженице в день родов, благословение в воздушное путешествие, освящение автомобиля или корабля. Самым ранним из молитв, содержащихся в требнике, уже более тысячи лет, самым поздним едва ли десяток. Но среди них нет ни одной специальной молитвы от колдовства, порчи или сглаза. Нет их и в богослужебных текстах. Их вообще нет. И говорит это только об одном: перед Церковью никогда не стояло такой проблемы. В реальность колдовства или сглаза Церковь никогда всерьёз не верила, что, впрочем, неудивительно», — отметил протоиерей Владимир Пучков.

Он напомнил, что волхвователи неоднократно упоминаются в Священном Писании и грех чародейства порицается отцами и проповедниками с самых ранних веков, однако «стоит только внимательно присмотреться к тому, как, например, в Книге Деяний апостольских изображён Симон волхв, чтобы сразу стало ясно: никакой силы или власти Писание за ними не признаёт, поскольку в лице Симона предстаёт обыкновенный городской плут, примитивный и недалёкий, являющийся скорее несчастным объектом бесовского обольщения, нежели страшным повелителем потусторонних сил».

По словам священника, «чародейство с давних пор служило средством заработка для разного рода хитрецов, не обременённых совестью и успешно разобравшихся в психологии боязливых и внушаемых сограждан. Конечно, оно не является простым мошенничеством и без заигрывания с врагом рода человеческого здесь не обходится. Но кому, кроме себя самих, могут таким образом навредить незадачливые «чародеи»?

Протоиерей Владимир подчеркнул, что вера в разного рода колдовство, порчу, сглаз и магические воздействия предлагает универсальный ответ на решение всех проблем, делая виноватым не самого человека, а всевозможные факторы и события, так что «глупые, нелепые стереотипы становятся настолько живучими, что перед ними оказываются порой бессильными и учёные, и богословы, и духовники».

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, для чего Бог сотворил человека.

 
Тэги:

Комментарии

Статьи

31.08.22 17:33

Украина продолжает обрастать долгами

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В украинских банках начались проблемы с выдачей наличных долларов
01.09.22 09:26

В украинских банках начались проблемы с выдачей наличных долларов

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.09.22 14:44

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
01.09.22 14:31

Военные объяснили, почему не афишируют освобождение населенных пунктов на юге Украины
01.09.22 14:11

В Кремле отреагировали на визовые ограничения ЕС
01.09.22 14:02

На Волыни православный лагерь УПЦ принял детей с инвалидностью
01.09.22 13:59

В ОП рассказали о ситуации на Херсонском направлении
01.09.22 13:41

В МОН рассказали, сколько украинских школ будут работать оффлайн
01.09.22 13:36

Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
01.09.22 13:35

Православный благотворительный фонд передал на Хмельниччину гуманитарный груз от Польской Церкви
01.09.22 13:28

Стало известно, почему у женщин появляется ранняя седина
01.09.22 12:59

Под Киевом стало тяжело дышать. Названа причина
01.09.22 14:44

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
01.09.22 13:59

В ОП рассказали о ситуации на Херсонском направлении
01.09.22 13:36

Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
01.09.22 11:00

Озвучены потери украинских банков во время войны
01.09.22 09:51

Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
01.09.22 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48 350 солдат
01.09.22 09:00

На выборах президента США появился новый фаворит
31.08.22 15:59

В Киеве для развлекательных заведений вводят новые ограничения
31.08.22 15:50

В ЕС не смогли договориться о запрете виз россиянам
31.08.22 14:58

В Киеве вводятся новые правила на время воздушных тревог
30.08.22 11:12

В Киеве состоялся необычный судебный процесс
26.08.22 11:07

В Киеве горе-мать снимала собственных детей в фильмах для взрослых
30.08.22 14:08

Бойцы ВСУ научилась обманывать охотников на HIMARS
27.08.22 14:10

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобного Феодосия Печерского
25.08.22 16:32

Энергодар остался без электричества и воды, также впервые была обесточена Запорожская АЭС
31.08.22 16:45

Пугачева объяснила, зачем вернулась в Россию
29.08.22 14:46

ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины
27.08.22 13:50

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий
29.08.22 15:31

Россияне проводят экстренную эвакуацию из Новой Каховки
27.08.22 13:32

Архиепископ УПЦ рассказал, как можно стать подобным Христу
Фото и Видео
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье
Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье
Бритни Спирс выложила в Twitter чересчур пикантное видео
Бритни Спирс выложила в Twitter чересчур пикантное видео
На три американских штата обрушилась сильнейшая буря – погибли люди
На три американских штата обрушилась сильнейшая буря – погибли люди
В Мариуполе начинаются голодные бунты
В Мариуполе начинаются голодные бунты
Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму
Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму
Байден снова серьезно опозорился на публике
Байден снова серьезно опозорился на публике
Украинцам предлагают каннибальский банкет - стол в виде изуродованного тела российского солдата
Украинцам предлагают каннибальский банкет - стол в виде изуродованного тела российского солдата
fraza.com
Новости блогосферы
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.