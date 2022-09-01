В МОН рассказали, сколько учебных заведений в Украине разрушено из-за войны

Главное: От бомбардировок и обстрелов в Украине пострадали 2405 учреждений образования. Из них 270 разрушено полностью.

Детали: С начала войны в Украине российскими войсками повреждено 2,4 тыс. учебных заведений, из них 270 разрушены полностью. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

«2405 учреждений образования пострадали от бомбардировок и обстрелов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2135 учреждения повреждено, а 270 — разрушено полностью.

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