В МОН рассказали, сколько учебных заведений в Украине разрушено из-за войны

Главное: От бомбардировок и обстрелов в Украине пострадали 2405 учреждений образования. Из них 270 разрушено полностью.
Детали: С начала войны в Украине российскими войсками повреждено 2,4 тыс. учебных заведений, из них 270 разрушены полностью. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
«2405 учреждений образования пострадали от бомбардировок и обстрелов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 2135 учреждения повреждено, а 270 — разрушено полностью.
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