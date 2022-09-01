В Москве таинственно погиб топ-менеджер «Лукойла»

Главное: В Москве погиб вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы.

Детали: В Москве в возрасте 67 лет таинственно погиб вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Мужчина выпал из окна шестого этажа Центральной клинической больницы.

Правоохранители говорят, что это было самоубийство.

Топ-менеджер компании скончался на месте.

Добавим, что в структурах «Лукойла» Равиль Маганов работал с 1993-го года. В 2006-м году он был назначен первым вице-президентом компании. В 2020-м году, после смерти председателя совета директоров Валерия Грайфера, он возглавил совет и покинул правление.

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