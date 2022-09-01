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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Озвучены потери украинских банков во время войны

Озвучены потери украинских банков во время войны

Агата Кловская
01.09.22 11:00
129
Озвучены потери украинских банков во время войны

Главное: Война больно ударила по украинским банкам. Озвучены потери.

Детали: Директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашов озвучила потери украинских банков во время войны. Появились актуальные данные.

Так, сообщается, что в мае банки оценили суммарные потери от операционного риска в 6,6 миллиарда гривен. В том числе потери от уничтожения или утраты имущества в сумме около 700 миллионов гривен.

Отмечается, что сейчас оценка продолжается, суммы убытков возрастают, однако они не является катастрофическим, отметила она.

Информирутся: «Потери банков от реализации кредитного риска – неспособности должников обслуживать в дальнейшем свои обязательства – будут весомее».

НБУ оценивает как минимум в более 20% потенциальные потери стоимости кредитного портфеля.

Уточняется, что в январе-июле банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 миллиардов гривен

Резюмируется: «Потери от ухудшения качества кредитов приведут к снижению капитала банков. НБУ вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала».

В тему: В августе НБУ нарастил продажу валюты.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, война, финансы, банки, новости Украины

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