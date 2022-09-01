В августе НБУ нарастил продажу валюты

Главное: В августе НБУ продал 1 миллиард 641,4 миллиона долларов. Купил всего 311,7 миллионов.

Детали: В минувшем августе НБУ активно продавал валют на межбанковском валютном рынке. Было продано 1 миллиард 641,4 миллиона долларов, а куплено всего 311,7 миллионов.

Таким образом, отрицательное сальдо составило 1 миллиард 329,7 миллионов долларов.

С начала 2022-го года НБУ купил 3 миллиарда 210,7 миллионов долларов, а продал 18 миллиардов 646,7 миллионов долларов. Отрицательное сальдо составило 15 миллиардов 436 миллиона долларов.

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