«Динамо» может усилиться ямайским бомбардиром

Главное: «Динамо» ищет усиление атаки. Киевляне могут подписать футболиста сборной Ямайки.

Детали: Киевское «Динамо» хочет подписать 22-летнего атакующего полузащитника сборной Ямайки Кахима Перриса. По данным специалистов портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Отметим, что за сборную своей страны парень провел четыре матча.

В прошлом сезоне он играл за словенский «Копер» и забил тринадцать голов в 47 матчах.

Кроме этого Кахим Перрис выступал за словенский «Домжале», ямайский «Кавальер» и австралийский Кингстон.

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