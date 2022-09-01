Жертвами войны в Украине стали уже 380 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли 380 детей. Ранения получили 736 несовершеннолетних.

Детали: В Украине продолжается война. Ее жертвами становятся дети.

Данные на четверг, 1 сентября, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 380 детей, а 736 несовершеннолетних получили ранения.

Накануне, 31 августа, в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний мальчик. Кроме этого в результате артиллерийского обстрела Харькова ранения получили 6-летняя девочка.

Информируется, что в ходе военных действий были повреждены 2 328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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