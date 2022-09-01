Украину назвали фаворитом Евровидения-2023

Главное: Украина может выиграть Евровидение-2023. Нашу страну считают фаворитом.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов песенного конкурса Евровидение 2023-го года. Первое место отдают Украине.

Как известно, фаворитом Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Однако, как известно, после того как было подтверждено, что в следующем году вместо Украины в целях безопасности Евровидение-2023 будет принимать Великобритания, объявлено несколько городов претендующих на проведение конкурса.

На триумф нашей страны ставят 3 к 1.

Второе место отдают Великобритании (7 к1), а третье – Италии (8 к 1).

В тему: Назван город, который, скорее всего, примет Евровидение-2023.