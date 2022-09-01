Выяснилось, что излучение смартфонов приводит к преждевременному старению

Главное: Смартфоны вредны для здоровья. Их излучение может вызывать преждевременное старение.

Детали: Излучение смартфонов и современных телевизоров способно вызывать преждевременное старение. Об этом рассказали специалисты из Орегонского государственного университета, которого цитирует издание Еxpress.

Отмечается, что чрезмерное воздействие синего света от таких устройств может оказывать пагубное воздействие на широкий спектр клеток тела человека.

Сообщается, что пораженные клетки простираются от клеток кожи и жировых клеток до сенсорных нейронов.

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