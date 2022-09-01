Стало известно, почему у женщин появляется ранняя седина

Главное: Эксперты рассказали, почему у женщин появляется ранняя седина. Названы способы ее избежать.

Детали: Эксперты издания Marie Claire рассказали о причинах ранней седины у женщин. Также они поведали, как ее «отложить».

Специалисты говорят, что к ней могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди.

Отмечается: «Главными ошибками в данном случае становятся неправильный уход, в рамках которого не учитывается старение кожи головы, и повреждение волосяных фолликулов. Кроме того, ухудшают ситуацию недостаточное очищение от стайлинговых средств и чрезмерное использование сухого шампуня, пояснили специалисты».

При этом сообщается, что избежать преждевременной седины помогут отказ от курения, употребление витамина В12, а также еженедельное использование питательной маски и увлажняющей сыворотки, которую следует применять два-три раза каждые семь дней.

Также женщинам советуют носить волосы распущенными, чтобы сократить риск механических повреждений.

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