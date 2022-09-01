Как оказалось, Горбачев не успел дописать книгу

Главное: Михаил Горбачев писал книгу. Но не успел ее завершить.

Детали: Покойный экс-президент СССР Михаил Горбачев писал книгу, но не успел ее завершить. Об этом рассказал его пресс-секретарь Андрей Грачев, которого цитируют российские СМИ.

Он поведал: «Последний наш разговор с ним был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался».

Сообщается: «Михаил Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал «Мои университеты». У него по ее публикации, он говорил, что обсуждал содержание книги со своими помощниками. Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Михаил Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад».

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