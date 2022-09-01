Ученые рассказали о еще одном вреде стероидов

Главное: Стероиды вредят головному мозгу. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Лейденского университета в Нидерландах говорят, что стероиды вредны для головного мозга. Появились данные их отчета.

Сообщается, что прием пероральных или ингаляционных глюкокортикоидов, используемых для подавления воспаления при астме и других аутоиммунных заболеваниях, может быть связан с повреждениями в белом веществе.

Отмечается, что это ткань, которая образует связи между клетками мозга и остальной нервной системой. Недостаток белого вещества может ухудшить внимание и способность мозга обрабатывать информацию и запоминать ее. Его дефицит, кроме этого, связан с такими психиатрическими проблемами, как депрессия, беспокойство и раздражительность.

В статье говорится: «Как пероральные, так и ингаляционные глюкокортикоиды могут использоваться для лечения аллергии, хронической обструктивной болезни легких, некоторых видов воспалительных заболеваний кишечника, экземы и кожных заболеваний, волчанки, тендинита, рассеянного склероза, остеоартрита и ревматоидного артрита».

В ходе своей работы специалисты использовали данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 222 людях, принимающих глюкокортикоиды перорально и 557 ингаляционно, у которых ранее не были диагностированы неврологические, гормональные или психические расстройства.

Информируется, что эти люди прошли когнитивное и психическое тестирование, а также МРТ головного мозга. Исследователи собрали эти данные и сравнили результаты МРТ и когнитивных тестов с данными 24 тысяч человек, которые не употребляли стероиды.

Оказалось, что наибольшее повреждение белого вещества у людей, которые регулярно принимают стероиды перорально в течение длительных периодов времени.

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