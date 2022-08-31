Архиепископ УПЦ рассказал, как Церковь отреагировала она вторжение России в Украину

Главное: После 24 февраля Украинская Православная Церковь, в лице своего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, выступила с осуждением войны РФ против Украины.

«С первых дней этого вторжения наша Церковь заняла четкую и однозначную антивоенную позицию. Вернее, такой эта позиция была на протяжении последних восьми лет. Начиная с 2014 года, УПЦ всегда выступала на стороне мира и призывала стороны конфликта на Донбассе сесть за стол переговоров и решить все разногласия с помощью слова, даром которого Бог наградил человека», — сказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, что после 24 февраля Украинская Православная Церковь, в лице своего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, выступила с осуждением войны РФ против Украины.

«В первый же день вторжения Блаженнейший Митрополит Онуфрий первым из религиозных лидеров Украины обратился к народу нашей страны, назвав войну, развязанную Россией против Украины, „каиновым грехом“. Напомню, что в Библии, практически на первых ее страницах, рассказывается о том, как брат убивает брата из-за зависти. В христианском понимании „каинов грех“ всегда был неким маркером коварства, подлости и жестокости. И слова Блаженнейшего, в этом смысле, неслучайны», — отметил иерарх УПЦ

Также архиерей рассказал о том, как Украинская Православная Церковь с первых дней войны принимает активное участие в волонтерском и благотворительном движении.

«Чтобы понять масштабы благотворительности, достаточно зайти на официальный сайт нашей Церкви и увидеть, что при огромном количестве храмов организованы благотворительные столовые для беженцев и переселенцев, приходы и монастыри постоянно отправляют продукты питания, медикаменты и военное защитное обмундирование на линию фронта, покупается нужная техника (в первую очередь, внедорожники) для ВСУ, и многое другое», — продолжил он.

В тоже время, архиепископ Виктор напомнил, что для людей верующих, все самое важное происходит не в сфере материальной, а в сфере духовной.

«Поэтому, главное дело Церкви — это молитва. В каждом храме УПЦ сегодня звучит молитва о мире в Украине, а каждый верующий живет надеждой, что Бог эту молитву услышит. Мы верим, что выйдем победителями из этой безумной и кровожадной войны. Не потому, что такие сильные, а потому, что Бог, как сказал наш Блаженнейший Онуфрий , не благословляет войну», — пояснил владыка.

В завершении архиерей отметил, что вооруженное нападение на Украину — это не Божие дело, но последнее слово всегда остается за Богом.