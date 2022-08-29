УПЦ открыла приход в Берлине

В центре Николаев гремят взрывы
Россияне проводят экстренную эвакуацию из Новой Каховки
ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины
Германия передаст Украине новейшее оружие в ближайшие недели
Российские войска отрезаны от поставок боеприпасов из Крыма
ВСУ все ближе подбираются к Херсону. Враг бежит с поля боя
В Украине ожидается снижение потребления газа на 40%
Шойгу отстранили от управления войсками, — британская разведка
На Херсонщине застрелили «слугу»-коллаборанта Алексея Ковалева
Зеленский провел секретное военное совещание