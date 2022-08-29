УПЦ открыла приход в Берлине

Главное: В столице Германии Берлине открыли приход Украинской Православной Церкви.

«Религиозная община создана нашими соотечественниками, вынужденными выехать из Украины в Германию в результате российско-украинской войны», — говорится на сайте ОВЦС УПЦ

Богослужения проходят регулярно каждое воскресенье в 10.00 по адресу: Zabel-Krüger-Damm 219, 13469 Berlin.

Контакти отца Димитрия: +4915128404606; +380953056810 (WhatsApp, Viber).

Как сообщалось ранее, за период с 24 февраля Украинская Православная Церковь открыла за границей более 10 приходов.