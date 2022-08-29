В центре Николаев гремят взрывы

Главное: Российские военные начали массированный обстрел Николаева. Местных жителей просят не выходить из укрытий.

Детали: Российские военные обстреливают Николаев. В центральной части города раздаются мощные взрывы. Об этом сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

Серия мощных взрывов начала раздаваться в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги.

«В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие», — сообщил Сенкевич.

Со временем Ким уточнил, что россияне бьют по центру города. Тревога все еще раздается.

«Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий. Но все равно на душе радостно. Верим ВСУ», — сообщил Ким, напомнив о начале операции по возвращению Херсона.

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