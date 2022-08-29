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Новости > Управделами УПЦ рассказал о духовном значении Таинства Елеосвящения

Управделами УПЦ рассказал о духовном значении Таинства Елеосвящения

Александра Кудрявцева
29.08.22 15:56
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Управделами УПЦ рассказал о духовном значении Таинства Елеосвящения
Главное: Целью таинства Елеосвящения является исцеление человека от физического и духовного умирания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«В богослужебных книгах это Таинство дословно называется „Последование святого елея“. Отсюда происходит и то название, которое обычно встречаем в православных катехизисах и учебниках по Литургике: „Таинство Елеосвящения“. Говоря о Таинстве Елеосвящения, Православный Катехизис отмечает: Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании тела елеем, призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные», — напомнил митрополит Антоний.
 
Владыка рассказал, что данное Таинство берет свое начало еще во времена Евангельские: святые апостолы, получив власть исцеления от Господа нашего Иисуса Христа, многих больных мазали маслом, и те исцелялись (Мк. 6:13).
 
«Кроме того, и святой апостол Иаков, брат Господень, также свидетельствует, что это Таинство совершалось в Церкви уже в апостольский период ее истории. В своем послании он отмечает: „Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему“ (Иак. 5:14-15). Из этих слов апостола видно, что таинство Елеосвящения должно совершаться несколькими священнослужителями (из-за этого оно, между прочим, получило и свое второе наименование — таинство Соборования), включать в себя молитву над болящим и его помазание елеем», — пояснил он.
 
Архиерей отметил, что из самого названия Таинства видно, что его веществом является елей, то есть, растительное масло, смешанное с красным вином. «Для Священного Писания елей — это символ Божественной милости. И именно к такой милости приобщается болящий человек, принимающий таинство Елеосвящения. Кроме того, елей и вино, будучи древнейшими медицинскими средствами, являются символами исцеляющей Божественной благодати», — добавил он.
 
Также управделами УПЦ напомнил, что согласно учению Церкви, внутренними благодатными действиями таинства Елеосвящения являются исцеление от телесных и душевных немощей и восполнение отпущения грехов в Таинстве Покаяния.
 
«Из текста молитв чинопоследования Елеосвящения видим, что целью этого Таинства является, прежде всего, исцеление человека от физического и духовного умирания. Из упомянутого нами ранее отрывка послания святого апостола Иакова мы видим, что человеку, принимающему помазание святым елеем, прощаются грехи. В связи с этим и все церковные писатели единодушно говорят о том, что таинство Елеосвящения имеет двоякие последствия: во-первых, это телесное исцеление и, во-вторых, прощение грехов», — продолжил митрополит.
 
Он обратил внимание, что в молитвах, читаемых священнослужителем при совершении этого Таинства также ясно сказано о прощении грехов тому, кто помазывается святым елеем. «При этом нужно понимать, что Елеосвящение не заменяет собой таинство Покаяния. Человек, желающий приступить к таинству Елеосвящения, сначала исповедуется и приносит покаяние в своих грехах, а уже потом над ним совершается таинство Соборования», — считает архиерей.
 
«Конечно, далеко не всегда участие в таинстве Елеосвящения сопровождается физическим исцелением; принявший Таинство может и после его совершения остаться в болезненном состоянии и даже умереть. Однако это не означает, что Таинство не было действенным. Человек, который достойно, то есть с верой, смирением и покаянием, принимает таинство Елеосвящения, получает благодатный дар подлинного христианского перенесения страданий и восприятия смерти», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Далее владыка объяснил, почему, когда говорим о таинстве Елеосвящения, то подразумеваем исцеление не только физических болезней, но и духовных.
 
«С христианской точки зрения, болезнь, как и всякое телесное страдание — это ничто иное как следствие грехопадения. Всякая болезнь — это, увы, неотъемлемая часть нашего земного бытия. И человек должен быть готов к терпеливому перенесению телесных недугов. И именно таинство Елеосвящения дает возможность правильно относиться к нашим физическим болезням», — сказал иерарх УПЦ.
 
Владыка отметил, что таинство Елеосвящения показывает, что любая болезнь — временна, так как находится в руках Божиих.
 
«Только один Бог вправе разрешить или наоборот — усугубить телесные страдания. Но каковы бы ни были наши телесные страдания, нужно помнить, что они — ничто по сравнению с тем блаженством, которое уготовано нам Богом в Его Вечном Царстве. А значит, главное — не то, исцелились мы или нет от той или иной физической болезни. Главное то — с каким сердцем переносим эту болезнь и каково при этом наше отношение к Богу», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Священства.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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