Управделами УПЦ рассказал о духовном значении Таинства Елеосвящения

Главное: Целью таинства Елеосвящения является исцеление человека от физического и духовного умирания.

«В богослужебных книгах это Таинство дословно называется „Последование святого елея“. Отсюда происходит и то название, которое обычно встречаем в православных катехизисах и учебниках по Литургике: „Таинство Елеосвящения“. Говоря о Таинстве Елеосвящения, Православный Катехизис отмечает: Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании тела елеем, призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка рассказал, что данное Таинство берет свое начало еще во времена Евангельские: святые апостолы, получив власть исцеления от Господа нашего Иисуса Христа, многих больных мазали маслом, и те исцелялись (Мк. 6:13).

«Кроме того, и святой апостол Иаков, брат Господень, также свидетельствует, что это Таинство совершалось в Церкви уже в апостольский период ее истории. В своем послании он отмечает: „Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему“ (Иак. 5:14-15). Из этих слов апостола видно, что таинство Елеосвящения должно совершаться несколькими священнослужителями (из-за этого оно, между прочим, получило и свое второе наименование — таинство Соборования), включать в себя молитву над болящим и его помазание елеем», — пояснил он.

Архиерей отметил, что из самого названия Таинства видно, что его веществом является елей, то есть, растительное масло, смешанное с красным вином. «Для Священного Писания елей — это символ Божественной милости. И именно к такой милости приобщается болящий человек, принимающий таинство Елеосвящения. Кроме того, елей и вино, будучи древнейшими медицинскими средствами, являются символами исцеляющей Божественной благодати», — добавил он.

Также управделами УПЦ напомнил, что согласно учению Церкви, внутренними благодатными действиями таинства Елеосвящения являются исцеление от телесных и душевных немощей и восполнение отпущения грехов в Таинстве Покаяния.

«Из текста молитв чинопоследования Елеосвящения видим, что целью этого Таинства является, прежде всего, исцеление человека от физического и духовного умирания. Из упомянутого нами ранее отрывка послания святого апостола Иакова мы видим, что человеку, принимающему помазание святым елеем, прощаются грехи. В связи с этим и все церковные писатели единодушно говорят о том, что таинство Елеосвящения имеет двоякие последствия: во-первых, это телесное исцеление и, во-вторых, прощение грехов», — продолжил митрополит.

Он обратил внимание, что в молитвах, читаемых священнослужителем при совершении этого Таинства также ясно сказано о прощении грехов тому, кто помазывается святым елеем. «При этом нужно понимать, что Елеосвящение не заменяет собой таинство Покаяния. Человек, желающий приступить к таинству Елеосвящения, сначала исповедуется и приносит покаяние в своих грехах, а уже потом над ним совершается таинство Соборования», — считает архиерей.

«Конечно, далеко не всегда участие в таинстве Елеосвящения сопровождается физическим исцелением; принявший Таинство может и после его совершения остаться в болезненном состоянии и даже умереть. Однако это не означает, что Таинство не было действенным. Человек, который достойно, то есть с верой, смирением и покаянием, принимает таинство Елеосвящения, получает благодатный дар подлинного христианского перенесения страданий и восприятия смерти», — пояснил иерарх УПЦ

Далее владыка объяснил, почему, когда говорим о таинстве Елеосвящения, то подразумеваем исцеление не только физических болезней, но и духовных.

«С христианской точки зрения, болезнь, как и всякое телесное страдание — это ничто иное как следствие грехопадения. Всякая болезнь — это, увы, неотъемлемая часть нашего земного бытия. И человек должен быть готов к терпеливому перенесению телесных недугов. И именно таинство Елеосвящения дает возможность правильно относиться к нашим физическим болезням», — сказал иерарх УПЦ

Владыка отметил, что таинство Елеосвящения показывает, что любая болезнь — временна, так как находится в руках Божиих.

«Только один Бог вправе разрешить или наоборот — усугубить телесные страдания. Но каковы бы ни были наши телесные страдания, нужно помнить, что они — ничто по сравнению с тем блаженством, которое уготовано нам Богом в Его Вечном Царстве. А значит, главное — не то, исцелились мы или нет от той или иной физической болезни. Главное то — с каким сердцем переносим эту болезнь и каково при этом наше отношение к Богу», — заключил митрополит Антоний.