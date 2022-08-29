Россияне в спешке бегут из Мелитополя, — мэр

Главное: Российские военные начинают бежать из временно оккупированного Мелитополя. На фоне активных действий Вооруженных сил Украины россияне вывезли из города военный госпиталь.

Детали: После серии взрывов в Мелитополе Запорожской области оккупанты вывезли из города военный госпиталь. Об этом 29 августа в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

Он уточнил, что две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, захватчики начали вывозить из Мелитополя семьи.

«Сегодня в Мелитополе была очередная „горячая“ ночь. Приблизительно с 22 часов вечера (28 августа) были слышны громкие взрывы и автоматные очереди. Пока точно не известно, что именно пострадало из вражеской техники в городе, однако уже известна реакция рашистов на эти действия. В два часа ночи был полностью эвакуирован военный госпиталь оккупантов... Это подтверждает то, что они начинают бежать из нашего временно захваченного города», — отметил Федоров.

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