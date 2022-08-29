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Новости > Православный благотворительный фонд передал помощь в Почаевский дом милосердия

Православный благотворительный фонд передал помощь в Почаевский дом милосердия

Александра Кудрявцева
29.08.22 16:04
147
Православный благотворительный фонд передал помощь в Почаевский дом милосердия

Главное: В Почаевский дом милосердия, в котором получают уход лежачие больные, доставили помощь от благотворительного фонда «Фавор».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Фонда «Фавор», подопечным передали постельное белье.

Белье предназначено для лежачих больных, которых опекают игуменья Елисавета и матушки обители. Сейчас в благотворительном учреждении проживают 50 человек — инвалиды, сироты, тяжелобольные и пожилые монахи. После начала войны в Доме милосердия нашли приют и вынужденные переселенцы.

Как сообщалось ранее, на Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь семьям переселенцев.

С начала боевых действий на территории Украины Полтавская семинария с помощью партнеров и прихожан местных религиозных общин Украинской Православной Церкви предоставила Горишниплавновскому центру гуманитарной помощи предметов личной детской и взрослой гигиены и детского питания более чем на 150 тыс гривен.

В тему: В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы переселенцам.

Тэги: новости православия, УПЦ

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