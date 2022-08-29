Доллар достиг нового двадцатилетнего максимума

Главное: Доллар подорожал до максимума за 20 лет. Рост американской валюты спровоцировал падение других мировых валют — евро, юаня, йенны, фунта стерлингов.

Детали: Курс доллара в понедельник, 29 августа, вырос до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют, пишет Reuters.

Индекс доллара поднялся до уровня 109,44. При этом другие валюты опустились к новым минимумам.

В частности, доллар достиг 138,88 против японской иены, в то время как офшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за доллар.

Фунт стерлингов также упал до 2-летнего минимума в 1,1656 доллара, опустившись на 0,61% до 1,1658 доллара, в то время как евро упал на 0,49% до 0,9916 доллара.

Американская валюта дорожает после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предупредил, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы обуздать стремительный рост инфляции.

«Я думаю, что на этой неделе (индекс доллара США) будет расти еще выше до 110 пунктов, поскольку участники рынка продолжают оценивать более агрессивные циклы ужесточения со стороны крупных центральных банков», — говорят эксперты.

В тему: В середине июля доллар впервые за 20 лет стал дороже евро.