В епархиях УПЦ отпели воинов - погибших защитников Украины

Главное: Священники Киевской, Каменской, Волынской, Черновицкой, Ровенской, Белоцерковской, Винницкой, Могилев-Подольской, Тульчинской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской епархий отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призвали молиться за упокой их душ.

В Киеве 24 августа благочинный Второго Дарницкого благочиния Киева протоиерей Нестор Коломиец в сослужении духовенства благочиния совершил отпевание старшего солдата ВСУ Алексея Димитрюка. Воин Алексей был добровольцем, в начале полномасштабного российского вторжения отправился на передовую. Погиб Герой, исполняя воинскую обязанность на Донбассе.

По просьбе родственников погибшего Защитника Родины отпевание состоялось в регулярно посещаемом им храме.

На Днепропетровщине в поселке Карнауховка духовник Каменской епархии протоиерей Вадим Шкляренко совершил чин похорон павшего воина Геннадия Бородая, погибшего 11 августа, защищая Украину от российского вторжения.

16 августа в селе Кияж Луцкого района священники Волынской епархии провели в последний путь погибшего Защитника Украины Андрея Глинюка.

Воин погиб в результате вражеских обстрелов 11 августа в Донецкой области. Павшему Герою было 43 года.

22 августа в Волынской епархии отпели 22-летнего воина Владислава Ковалева, погибшего во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Также в Волынской епархии простились с павшим воином Александром Буськом.

Чин отпевания состоялся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Камень-Каширский. После похорон отец Юрий поблагодарил новогопреставленного воина за его великую жертву, защиту народа Украины от российского вторжения, а также выразил слова соболезнования и поддержки жене, маме, родным, друзьям и всем, кто знал усопшего воина.

На Буковине 19 августа священнослужители Черновицкой епархии провели в последний путь павшего Защитника Родины Дмитрия Игнатеско.

Отпевание воина Димитрия состоялось в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Новоселицы. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Петр Горбуль.

В Ровенской области 22 августа в Покровской церкви Гощанского женского монастыря священники Ровенской епархии совершили чин похорон погибшего воина ВСУ Сергея Гуменюка.

Военнослужащий погиб от обломков вражеского снаряда, выполняющего боевое задание в Херсонской области. У воина осталась жена и двое детей.

В Белоцерковской епархии 23 августа в Преображенском храме у села Телешевка и настоятель прихода протоиерей Василий Брана в сослужении духовенства Ракитнянского благочиния возглавил чин отпевания погибшего военнослужащего ВСУ Валерия Теличко.

В Винницкой епархии в последний путь провели двух павших Защитников Украины: Александра Рынкевича и Виталия Сичака.

В Могилев-Подольске протоиерей Виталий Лоцько совершил чин отпевания павшего Защитника Украины Константина Засовина. Погиб Герой на Николаевщине в результате вражеских обстрелов.

В этот же день клирики Немировского благочиния Тульчинской епархии в селе Подольское отпели погибшего воина Виталия Карнауха. Возглавил чин отпевания благочинный Немировского округа протоиерей Василий Гончарук.

Умер Защитник в Одесском госпитале от полученных ранений, защищая Украину от российского агрессивного вторжения. Ему было 43 года.

В поселке Скоморохи, недалеко от Житомира, прощались с Защитником Украины, летчиком Павлом Бабичем, погибшим во время выполнения боевого задания. Герою было всего 36 лет.

Чин похорон состоялся в местном храме в честь Воскресения Словущего. Возглавил богослужение настоятель храма, благочинный Житомирского района протоиерей Димитрий Новицкий в сослужении духовенства Житомирской епархии.

27 августа 2022 года священники Хмельницкой епархии провели в последний путь погибшего Защитника Украины Василия Циолка.

Отпевание Героя состоялось в Михайловском храме села Западынцы Летичевского благочиния.

Еще пятеро воинов провели в последний путь священники Одесской епархии:

в Успенском храме города Татарбунары отпели погибшего воина Валентина Половенко;

в Николаевском храме Килии отпели погибшего воина Геннадия Зенченко;

в Георгиевском храме села Подгорное Тарутинского благочиния отпели погибшего воина Григория Денисенко;

в Матронинском храме села Базарьянка отпевали погибшего воина Игоря Бурдужи;

Также в последний путь клирики Одесской епархии провели воина Константина Ирана.

Вечная память павшим Героям!

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