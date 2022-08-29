Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно молиться к Богородице

Главное: Молим Пресвятую Богородицу о Ее благодатном покрове для нас и нашей земли.

«Матерь Божия называется пророками Листвицей, соединившей Небо с землей, Матерь Божия -это Сосуд, в котором хранится Хлеб Жизни, Матерь Божия — это Ковчег Завета, потому что Законодатель через Матерь Божью пришел на землю, Матерь Божия — это лучшее приношение человеческое Богу. За Свою чистоту, за Свое смирение и любовь Матерь Божия стала выше Херувимов и „славнейшей без сравнения“ Серафимов. Через Матерь Божью совершилось тайное пришествие в мир Мессии», — отметил Блаженнейший.

Предстоятель напомнил, что Божья Матерь Сама приготовила себя для ухода из этой жизни.

«Она легла на одр и в молитве отдала Свою душу в руки Божии. Большая печаль и в то же время радость была у христиан. Радовались тому, что Пресвятая Богородица пошла туда, где лучше жить — к Богу. А огорчались тем, что уже не имели с собой такого удовольствия», — продолжил архипастырь.

Блаженнейший пояснил, что Божья Матерь перешла в вечность, как уснула, поэтому Святая Церковь называет Ее смерть Успением.

«Но Своим Успением Она не оставила мир, и мы просим Ее, чтобы она не оставила нас Своим Материнским благодатным покровом. Чтобы Она покрывала нашу землю, наш народ и вымолила мир для Украины, всех нас и выпросила для нас у Бога дар вечного спасения», — заключил Митрополит Онуфрий