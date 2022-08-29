Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в сентябре

Главное: Сентябрь в Украине будет теплым. Прогноз дал Гидрометцентр.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, каким будет грядущий сентябрь в Украине. Появился прогноз синоптиков.

Сообщается, что средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов тепла, что сразу на 1-1,5 градуса выше нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что немного меньше нормы.

Эксперты говорят: данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура сентября составляет 13-17 градусов тепла, в южной части местами 18-20 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 33-38,8 градусов тепла, в горных районах 24-32 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры 1-8 градусов мороза, на побережье морей 0-1 градусов тепла, в Крыму местами 5-6 градусов тепла.

Специалисты отмечают: «Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горах, местами в северо-восточных, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде сентября».

Информируется также, что среднее месячное количество осадков в сентябре составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Карпатах местами 77-130 мм.

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