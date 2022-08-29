Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС

Главное: Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС. Она уже выехала.

Детали: Миссия Международного агентства по атомной энергии выдвинулась на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил его глава Рафаэль Гросси.

Он сообщил: «Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС».

Руководитель МАГАТЭ добавил: «Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе».

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