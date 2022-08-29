Россия потеряла в войне 47,1 тысячу солдат

Главное: РФ потеряла в войне 47,1 тысячу солдат. Уничтожено 1 947 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ на понедельник, 29 августа.

Сообщается, что уже погибли 47,1 тысяча солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 947 танков, 4 269 боевых бронированных машин, 1 060 артиллерийских систем, 279 реактивных системы залпового огня, 149 средств ПВО, 234 самолета, 203 вертолета, 844 БПЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 188 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 101 единица специальной техники.

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